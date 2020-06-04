В ХМАО перевернулся автобус с вахтовиками

В Ханты-Мансийском автономном округе перевернулся автобус с вахтовиками, сообщается на сайте УМВД по региону.

Авария произошла на 327-м км промысловой автодороги Лянтор — Карымкары. По данным управления, у автобуса лопнуло заднее колесо, после чего он съехал в кювет и перевернулся.

В результате происшествия пострадали семь человек: шестеро были госпитализированы в больницы Ханты-Мансийска, Лянтора и поселка Карымкары, еще один пострадавший отказался от госпитализации.

В январе автобус с вахтовиками опрокинулся в Оймяконском районе Якутии. В результате три человека были госпитализированы.