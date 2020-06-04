Губернатор Приморья сдал тест на наличие коронавируса

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сдал тест на коронавирус после того, как инфекцию обнаружили у журналистки регионального телеканала. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы края Макар Руденчик.

«Результат отрицательный. Чувствует себя Олег Николаевич хорошо», — сказал он.

Руденчик рассказал, что вместе с губернатором анализы сдали некоторые сотрудники службы протокола и ряд других работников правительства региона. По словам пресс-секретаря, результаты тестов у них также отрицательные.

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