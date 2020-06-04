Суд на Камчатке приговорил убившую своих детей женщину к 15 годам

Камчатский краевой суд приговорил жительницу города Вилючинск к 15 годам колонии общего режима за убийство детей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Ее признали виновной по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). По версии следствия, женщина утопила пятилетнего сына и полутора месячную дочь, привязав их к себе.

В отношении женщины провели судебно-психиатрическую экспертизу. По ее результатам, эксперты пришли к выводу, что в момент совершения преступления женщины могла осознавать характер и опасность своих действий.

По данным агентства «Кам 24», инцидент произошел в сентябре 2019 года в бухте Крашенинникова. Проходящий мимо мужчина услышал крики детей и позвонил в полицию. Сотрудники полиции отправились за женщиной на лодке, однако не успели спасти детей.