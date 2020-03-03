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Женщине из Омска дали 11 лет за убийство дочери из-за хлебных крошек

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Омский областной суд приговорил 28-летнюю жительницу города к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима за убийство малолетней дочери из-за хлебных крошек. Об этом сообщает следственное управление СК по Омской области.

По версии следствия, 9 мая прошлого года Светлана Мирзоева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидела, что ее дочь в возрасте одного года 10 месяцев накрошила, пока ела булочку. Тогда женщина начала насильно кормить девочку хлебом и собранными с пола крошками, в результате чего ребенок перестал дышать и скончался от асфиксии. Следствие полагает, что затем сожитель Мирзоевой вынес сумку с телом ребенка из дома и спрятал ее. Через 10 дней мужчина скончался от алкогольной интоксикации. Место захоронения тела девочки пока не удалось установить.

Через месяц после происшествия в правоохранительные органы обратились соседи Мирзоевой, указав, что в семье, воспитывающей двух детей, пропала младшая дочь.

Мирзоева изменила свои первоначальные признательные показания и заявляла, что убийство совершила не она, а ее сожитель. Тем не менее следствие настаивает на виновности женщины по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего).

Ранее в Подмосковье завели дело против мужчины, подозреваемого в убийстве 13-летнего сына. По версии следствия, муж сообщил своей вернувшийся с работы жене, что убил их сына. Пройдя в комнату, женщина увидела в кровати изрезанное тело ребенка, после чего выбежала на улицу и позвонила в полицию.

Теги: Омск, убийство, приговор, мать, дети
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