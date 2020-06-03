В Челябинске завели дело после избиения покупателя охранником «Пятерочки»

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В отношении охранника «Пятерочки» в Челябинске возбудили уголовное дело после видео, на котором видно, как он бьет покупателя, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 203 УК (превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации).

2 июня Telegram-канал Baza опубликовал видео, в котором мужчина в форме железнодорожника и высоких сапогах на каблуках спорит с сотрудниками магазина. Он оскорбляет продавцов, охранники провожают его к выходу, но тот разворачивается и выбивает из рук охранника какой-то предмет. В ответ охранник бьет мужчину по голове, из-за чего тот падает на пол.

По информации Znak.com, инцидент произошел в «Пятерочке», расположенной в ТК «Бессарабский» в Челябинске. Покупатель повредил витрину. Персонал вызвал охранников ЧОП «Статус», у мужчины возник с ними конфликт. После этого покупателя доставили в отдел полиции «Тракторозаводский». В отношении его был составлен протокол по ст. 20.1 КоАП «Хулиганство».

В компании X5 Retail Group подтвердили РБК, что сотрудники супермаркета вызвали охрану из-за агрессивного поведения покупателя. «Несмотря на явную агрессию со стороны посетителя, любые факты физического воздействия в отношении посетителей трактуются компанией как категорически неприемлемые. Руководству ЧОП направлено требование по соблюдение стандартов обслуживания и правил поведения с покупателями. Компания взаимодействует с полицией для выяснения всех обстоятельств», — сказал представитель компании.

В январе охранник ТЦ «Мега Химки», пытаясь разнять дерущихся подростков, нанес одному из них несколько ударов. Позднее администрация торгового центра извинилась за действия охранника.