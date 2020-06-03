В ВОЗ предупредили об угрозе нового всплеска коронавируса

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Новая вспышка коронавирусной инфекции возможна при резком снятии ограничений, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) организации Ханс Клюге онлайн-брифинга. Трансляция мероприятия шла на странице ВОЗ в Facebook.



«Все большее число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID-19», — сказал Клюге. По его словам, новый всплеск может стать очень разрушительным, если не «купировать» новые случаи. Выход из режима ограничений должен быть проходить постепенно и с осторожностью, подчеркнул он.

Клюге отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом обстоит «не лучше, чем в начале года». Он пояснил, что в мире до сих пор нет вакцины от коронавируса, а также эффективных методов его лечения.

Ранее, 30 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вторая волна коронавирусной инфекции может произойти осенью. По ее словам, распространение заболевания может начаться, когда также активно будут распространяться ОРВИ. Попова отметила, что при совпадении двух заболеваний течение болезни будет тяжелым. Это заставляет специалистов торопиться с вакцинацией против гриппа, указал она.