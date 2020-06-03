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В Хакасии полицейский на машине сбил двух девочек

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Полицейский на личной машине сбил двух внезапно выбежавших на дорогу девочек в селе Райково Усть-Абаканского района Хакасии. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК России.

ДТП произошло вечером 2 июня. По данным следствия, две девочки в возрасте пяти и семи лет выбежали на дорогу из-за припаркованной машины. Пешеходного перехода на месте аварии не было, уточнили в СК.

Детей госпитализировали с травмами различной степени тяжести. По факту инцидента следователи начали доследственную проверку.

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Теги: Хакасия, ДТП, полицейский
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