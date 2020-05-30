В Петербурге иномарка сбила четырехлетнюю девочку

В центре Санкт-Петербурга вечером 29 мая произошло ДТП, в результате которого серьезно пострадал ребенок. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.

Около 22:00 на Биржевой площади 29-летний водитель Hyundai совершил наезд на четырехлетнюю девочку, которая вышла на проезжую часть вне пешеходного перехода. После этого иномарка врезалась в другую машину — Toyota с мужчиной 1969 года рождения за рулем.

Девочку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. О других пострадавших в ДТП не сообщается.

По данным «Фонтанки», девочку сбили дважды — сначала Hyundai, затем Toyota.