Совет директоров «Туполева» выберет нового гендиректора

Совет директоров авиационного конструкторского бюро «Туполев» в четверг, 4 июня, выберет нового генерального директора компании. Об этом говорится в повестке заседания совета директоров, опубликованной на портале Центра раскрытия корпоративной информации.

На заседании рассмотрят досрочное прекращение полномочий гендиректора ПАО «Туполев» и избрание нового генерального директора.

С июня 2016 года «Туполев» возглавлял Александр Конюхов, одновременно он был назначен вице-президентом по стратегической и специальной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). 21 мая источник РБК в авиационной промышленности сообщил, что в ближайшее время Конюхов покинет свой пост.

Осенью 2019 года Минобороны, в интересах которого «Туполев» занимается производством и модернизацией бомбардировщиков, подало несколько исков к компании. Суть претензий министерства в исках не была раскрыта, самый крупный был подан на сумму 4,6 млрд руб.