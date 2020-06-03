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Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Бомбардировщик ВВС США B-1B
Бомбардировщик ВВС США B-1B (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание Driver.

Два самолета B-1B Lancer ВВС США из 28-го бомбардировочного крыла на авиабазе Эллсворт в Южной Дакоте 29 мая провели учебный полет над Черным морем. Как отмечает издание, этот полет показал, как американские ВВС могут поддержать контингенты в Европе и Черном море, «где они могут представлять особенно серьезную проблему для российского флота».

Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
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Теги: США, Черное море, ВМФ
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