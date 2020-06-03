Общество , 03 июн, 09:45
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В Красноярске нашли тело пропавшего мальчика
Полицейские нашли тело ребенка недалеко от Октябрьского моста в Красноярске. Об этом сообщает главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«В утреннее время в протоке реки Енисей недалеко от Октябрьского моста рыбак обнаружил в воде тело мальчика», — говорится в сообщении. Мужчина вызвал полицию, сейчас полицейские опрашивают очевидцев и изымают видео с камер наружного наблюдения. Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружили, сообщили в ведомстве.
В СК указали, что 2 июня в следственные органы из полиции поступило сообщение об исчезновении семилетнего мальчика. Следователи завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего).
Ранее 3 июня в региональном главке МВД сообщили, что полиция ведет поиск шестилетнего мальчика, который ушел из дома вечером 2 июня в Ленинском районе и не вернулся. Для поисков создали специальные поисковые группы, в которые привлекли участковых полиции, сотрудников уголовного розыска и инспекторов ПДН. Кроме того, в поисках принимали участие волонтеры.