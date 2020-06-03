Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 68,98 (-0,73) Quote, 02 июн, 13:07
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 76,78 (-0,86) Quote, 02 июн, 13:07
Как поступить в европейскую бизнес-школу из топ-50 со стипендией РБК и Венский университет, 06:43 США начали расследование импорта ванадия из России и Китая Бизнес, 06:35 В Красноярске шестилетний мальчик ушел из дома и пропал Общество, 06:30 В Россию вылетели более сотни туристов из Доминиканы Общество, 06:15 Главы российских театров назвали минусы шахматной рассадки зрителей Общество, 06:00 Касперская предупредила Мишустина об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж Технологии и медиа, 06:00 Израильский врач объяснил ненадобность медицинских масок на улице Общество, 05:43 Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами Общество, 05:26 В Петербурге при пожаре в квартире погибли четыре человека Общество, 05:14 Немецкая газета нашла заимствования у России в кораблях Маска Технологии и медиа, 05:02 Что такое осознанное отцовство и как к нему подготовиться РБК и STADA, 04:47 Протестующие в Вашингтоне осадили территорию вокруг Белого дома Общество, 04:32 Цена нефти Brent превысила $40 впервые после новостей о развале ОПЕК+ Экономика, 04:32 АР сообщило о минимум 11 погибших в ходе протестов в США Общество, 04:18
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Россию вылетели более сотни туристов из Доминиканы

В Россию возвращается группа туристов, застрявших в Доминиканской республике после отмены авиасообщения. Об этом заявил руководитель отделения посольства РФ в Пунта-Кане Михаил Евдокимов, передает «РИА Новости».

По словам дипломата, на борту вывозного рейса авиакомпании Azur Air, вылетевшего вечером во вторник, находятся 108 взрослых и трое детей, которые были в Доминикане. Кроме них самолетом возвращаются домой туристы из Венесуэлы и Колумбии — в общей сложности 178 человек.

Как отметил Евдокимов, среди пассажиров рейса есть граждане стран СНГ и других государств. Рейс должен был вылететь на сутки раньше, но власти Доминиканы не успели оформить разрешение на вылет в сжатые сроки.

Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву возвратным рейсом «Аэрофлота»
Общество

По данным Минкомсвязи, изначально на борту должно было быть 206 человек, однако часть из них отказалась от перелета по различным причинам.

В конце мая в Москву прилетел самолет «Аэрофлота» из Нью-Йорка с гражданами России. Как сообщал глава посольства в США Анатолий Антонов, на борту находились 12 школьников, 21 студент, 67 пассажиров из «гуманитарного списка» и другие россияне, пожелавшие вернуться на родину во время пандемии коронавируса.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Доминикана, рейс, туристы
Материалы по теме
Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву возвратным рейсом «Аэрофлота»
Общество
В Ryanair сообщили о планах возобновить 40% рейсов с 1 июля
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter