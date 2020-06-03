В Россию вылетели более сотни туристов из Доминиканы

В Россию возвращается группа туристов, застрявших в Доминиканской республике после отмены авиасообщения. Об этом заявил руководитель отделения посольства РФ в Пунта-Кане Михаил Евдокимов, передает «РИА Новости».

По словам дипломата, на борту вывозного рейса авиакомпании Azur Air, вылетевшего вечером во вторник, находятся 108 взрослых и трое детей, которые были в Доминикане. Кроме них самолетом возвращаются домой туристы из Венесуэлы и Колумбии — в общей сложности 178 человек.

Как отметил Евдокимов, среди пассажиров рейса есть граждане стран СНГ и других государств. Рейс должен был вылететь на сутки раньше, но власти Доминиканы не успели оформить разрешение на вылет в сжатые сроки.

По данным Минкомсвязи, изначально на борту должно было быть 206 человек, однако часть из них отказалась от перелета по различным причинам.

В конце мая в Москву прилетел самолет «Аэрофлота» из Нью-Йорка с гражданами России. Как сообщал глава посольства в США Анатолий Антонов, на борту находились 12 школьников, 21 студент, 67 пассажиров из «гуманитарного списка» и другие россияне, пожелавшие вернуться на родину во время пандемии коронавируса.