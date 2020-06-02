В Ленобласти загорелись хозяйственные постройки на 2,5 тыс. кв. м

Фото: МЧС России

В Выборгском районе Ленинградской области случился пожар на площади 2,5 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Видео: МЧС России

«В данный момент ведется проливка и разборка конструкций. В 17:30 открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет», — добавили в пресс-службе.

Из сообщения на сайте регионального главка МЧС следует, что пожар произошел в поселке Рощино Выборгского района, на улице Тракторная. Загорелись дом и хозяйственные постройки.

Ранее, 1 июня, в Городской многопрофильной больнице № 2 в Санкт-Петербурге произошел пожар в контейнере-рефрижераторе для временного хранения тел умерших. В результате случившегося пострадавших нет, хранящиеся в мобильном морге тела не пострадали.