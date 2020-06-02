Суд отправил под стражу бывшего зампредседателя Фонда соцстрахования

Лефортовский районный суд города Москвы (Фото: lefortovsky.msk.sudrf.ru)

Лефортовский суд Москвы заключил под стражу бывшего зампредседателя Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского, который ранее находился под подпиской о невыезде. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Ковалевского обвиняют по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Его арестовали на два месяца, до 1 августа.

Первовласенко отметила, что дело слушалось в закрытом режиме на основании п. 1 ч. 2 ст. 241 УПК (разбирательство уголовного дела в суде может привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны). Суд удовлетворил соответствующее ходатайство, пояснила она.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что следователи и оперативники ФСБ задержали Ковалевского в минувшие выходные. Издание сообщало, что он находился под подпиской о невыезде в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при создании и использовании компьютерной программы для ФСС.