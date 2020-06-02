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Суд отправил под стражу бывшего зампредседателя Фонда соцстрахования

Лефортовский районный суд города Москвы
Лефортовский районный суд города Москвы (Фото: lefortovsky.msk.sudrf.ru)

Лефортовский суд Москвы заключил под стражу бывшего зампредседателя Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского, который ранее находился под подпиской о невыезде. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Ковалевского обвиняют по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Его арестовали на два месяца, до 1 августа.

Первовласенко отметила, что дело слушалось в закрытом режиме на основании п. 1 ч. 2 ст. 241 УПК (разбирательство уголовного дела в суде может привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны). Суд удовлетворил соответствующее ходатайство, пояснила она.

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Фото: Александр Саверкин / ТАСС

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что следователи и оперативники ФСБ задержали Ковалевского в минувшие выходные. Издание сообщало, что он находился под подпиской о невыезде в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при создании и использовании компьютерной программы для ФСС.

По данным газеты, он зарегистрировал права на систему «Соцстрах» и затем пытался судиться с фондом, однако ФСС отстоял программу как свою собственность. Это произошло уже после того, как Ковалевский ушел из ФСС и перешел на преподавательскую работу в МИФИ в 2010 году.

Собеседники отметили, что поводом для его задержания стало предполагаемое нарушение Ковалевским правил нахождения под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Издание пишет, что он позвонил бывшей помощнице и с помощью угроз потребовал изменить изобличающие его показания, ФСБ усмотрела в этом давление на свидетеля. По данным «Коммерсанта», Ковалевского отправили в следственный изолятор «Лефортово».

Уголовное дело было возбуждено в начале мая 2019 года, отмечает издание. В конце сентября прошлого года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что Лефортовский суд по ходатайству ФСБ наложил арест на компьютерную программу, созданную Ковалевским.

Теги: злоупотребление полномочиями, ФСС, арест
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