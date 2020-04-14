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«Коммерсантъ» узнал об аресте имущества знакомой бывшего замглавы ФСС

Фото: Александр Саверкин / ТАСС

Столичные суды арестовали все имущество знакомой бывшего заместителя председателя Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Самого Ковалевского обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при создании и использовании компьютерных систем для фонда, к нему предъявили иск более чем на 3 млрд руб. В мае прошлого года ФСБ предъявила ему официальное обвинения по ч. 3 ст. 285 УК, уточняет газета. Ковалевский обвинения в свой адрес отрицает.

По информации «Коммерсанта», теперь речь идет об аресте имущества Веры Лехановой. Суд принял соответствующее решение после ходатайства ФСБ. По мнению следствия, Леханова и Ковалевский жили вместе, вели общий бюджет и делили расходы. Из-за этого следователи попросили суд арестовать жилой дом женщины, участок, квартиру, машину, а также нежилое помещение и денежные средства. Вера Леханова с этим решением не согласилась и обжаловала его в Мосгорсуде.

Ковалевский работал в ФСС до 2010 года, уточняет «Коммерсантъ». Там он занимался «компьютеризацией» ведомства, в том числе разработкой системы «Соцстрах». В 2010 году он покинул пост, перейдя на преподавательскую работу в МИФИ.

По информации источников газеты из окружения Ковалевского, в апреле расследование в отношении него о злоупотреблении полномочиями продлили еще на полгода. Сейчас экс-чиновник находится под подпиской о невыезде из Москвы.

Теги: ФСС, арест имущества
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