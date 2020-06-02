Минтруд сообщил о выплате почти 3 млрд руб. на детей от трех до семи лет

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россиянам 1 июня выплатили почти 3 млрд руб. в качестве пособий для детей от трех до семи лет. Об этом в ходе правительственного часа в Совете Федерации сообщил глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС.

«Еще одна выплата, которую начали получать наши граждане вчера, — это выплата для малообеспеченных граждан, воспитывающих детей от трех до семи лет включительно», — сказал он.

По его словам, средства перевели для 345 тыс. детей. Котяков отметил, что Минтруд проанализирует, насколько эта выплата достаточна для формирования дохода семьи, чтобы вывести ее из-за черты бедности, и в перспективе ее будут увеличивать. По его словам, поручение министерству дали на 2021 год.

Министр рассказал, что подобная выплата начисляется с 1 января текущего года, поэтому с 1 июня россияне могут получить средства за шесть месяцев. В среднем по стране выплата за полгода составит 33 тыс. руб., а до конца года граждане будут получать ежемесячно по 5,5 тыс. руб.