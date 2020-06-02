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Вирусологи оценили шансы на лечение COVID-19 ультрафиолетом внутри легких

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Описание нового подхода к лечению COVID-19 с использованием ультрафиолетового излучения, разрабатываемого специалистами научного центра «Росатома», пока звучит как фантастика, нужны тщательные исследования, чтобы убедиться в эффективности и безопасности метода, считают опрошенные РБК эксперты.

О новом подходе в лечении коронавирусной болезни, разработанном в Физико-энергетическом институте им. А.И. Лейпунского (ФЭИ, входит в структуру «Росатома»), ранее рассказал в интервью газете «Страна Росатом» директор научного института Андрей Говердовский.

По его словам, физики и химики ФЭИ разрабатывают новый метод борьбы с вирусами, в том числе с COVID-19, при помощи ультрафиолета. Согласно задумке ученых, внутрь легких человека можно поместить молекулы и газовые компоненты, которые «будут излучать ультрафиолет прямо в легких». Метод в организации называют «светящийся газ», добавил Говердовский.

«Это безусловно интересно, но в любом случае это потребует очень серьезных исследований. Не только в плане противовирусных эффектов, но и в плане всяческой медицинской безопасности», — заявил в разговоре с РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов. Однако, по его словам, метод заслуживает права быть тщательно исследованным.

«Росатом» представил новый метод борьбы с коронавирусом
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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Профессор кафедры фтизиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак в беседе с РБК отметил, что пока ему непонятен метод, предлагаемый научными специалистами «Росатома».

«Если брать основы физики по ультрафиолету, то это, во-первых, свет, не газ. Для того чтобы добиться какого-либо светового потока, нужны излучающие частицы. Газ не является таковой, значит, надо заставить его гореть, видоизмениться, чтобы был вот этот ультрафиолет. При этом ультрафиолет разрушает любые клетки, не разбирая, бактерия это или нет», — рассказал Бабак.

По его словам, из описания пока вообще непонятно, «насколько для легких это возможно». «У нас есть физиотерапия, с прогревающими лампами, вот, может быть, туда как-то можно запустить настой газа как-нибудь, хотя все это мне также кажется фантастикой», — добавил пульмонолог.

Врач-инфекционист Валерий Безносенко в разговоре с РБК также отметил, что данный метод лечения — это что-то «из ряда фантастики». Медик напомнил, что ультрафиолет действительно обладает дезинфицирующим свойством на поверхности. Однако, по его словам, когда вирус находится внутри клетки, ткани, то воздействовать на него чем-то снаружи, в том числе ультрафиолетовым излучением — это «фантастика».

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: медицина, новости РБК, коронавирус
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