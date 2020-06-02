Вирусологи оценили шансы на лечение COVID-19 ультрафиолетом внутри легких

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Описание нового подхода к лечению COVID-19 с использованием ультрафиолетового излучения, разрабатываемого специалистами научного центра «Росатома», пока звучит как фантастика, нужны тщательные исследования, чтобы убедиться в эффективности и безопасности метода, считают опрошенные РБК эксперты.

О новом подходе в лечении коронавирусной болезни, разработанном в Физико-энергетическом институте им. А.И. Лейпунского (ФЭИ, входит в структуру «Росатома»), ранее рассказал в интервью газете «Страна Росатом» директор научного института Андрей Говердовский.

По его словам, физики и химики ФЭИ разрабатывают новый метод борьбы с вирусами, в том числе с COVID-19, при помощи ультрафиолета. Согласно задумке ученых, внутрь легких человека можно поместить молекулы и газовые компоненты, которые «будут излучать ультрафиолет прямо в легких». Метод в организации называют «светящийся газ», добавил Говердовский.

«Это безусловно интересно, но в любом случае это потребует очень серьезных исследований. Не только в плане противовирусных эффектов, но и в плане всяческой медицинской безопасности», — заявил в разговоре с РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов. Однако, по его словам, метод заслуживает права быть тщательно исследованным.