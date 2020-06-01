Сбербанк заплатит 1 млн руб. за информацию о грабителях из Красноярска

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Сибирский банк Сбербанка объявил о награде в размере 1 млн руб. за информацию, которая поможет поймать преступников, расстрелявших 29 мая инкассаторов в Красноярске. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

«Злоумышленники в упор расстреляли двух инкассаторов, отняли сумку с ценностями и скрылись с места преступления», — говорится в сообщении.

Нападение произошло у входа в отделение Сбербанка на улице Щорса. В сообщении уточняется, что в городе проводятся мероприятия для поимки преступников.