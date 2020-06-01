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Мурашко назвал детскую смертность одной из самых низких в истории

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Детская смертность в России является одной из самых низких за всю историю. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в Международный день защиты детей, передает ТАСС.

«Это говорит как раз о том, что то внимание, и те ресурсы, которые вложены в детское здравоохранение, не прошли даром», — сказал Мурашко.

Министр поздравил россиян с праздником и попросил придерживаться рекомендаций врачей по профилактике здоровья детей: делать вакцинацию, проходить профилактические осмотры.

В Минздраве заявили о росте смертности трудоспособного населения
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Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ранее, в мае, в Минздраве сообщили, что в России выросла смертность среди трудоспособного населения за первые три месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Если за первые три месяца прошлого года умерли 36 584 человека, то в 2020 году — 37 346 человек.

По словам главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна, причины роста статистики разные. Среди них наркозависимость и алкоголь.

Теги: Михаил Мурашко, дети, смертность
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