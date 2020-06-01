В Москве 101-летняя пациентка излечилась от коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Из Научного медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова в Москве выписывается 101-летняя пациентка, у которой ранее был подтвержден COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости».

В пресс-службе медицинского центра, который в апреле перепрофилировали в инфекционное отделение, уточнили, что пожилая женщина поступила к ним с уже подтвержденной коронавирусной инфекцией. Там также добавили, что пенсионерка чувствует себя хорошо и готовится к выписке и встрече с родственниками.

Ранее, в мае, в столичном депздраве рассказали, что две 101-летних жительницы Москвы успешно вылечились от коронавируса. Женщины находились в Городской клинической больнице №52.