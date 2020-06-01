Пандемия коронавируса , 01 июн, 09:32
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В Москве 101-летняя пациентка излечилась от коронавируса
Из Научного медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова в Москве выписывается 101-летняя пациентка, у которой ранее был подтвержден COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости».
В пресс-службе медицинского центра, который в апреле перепрофилировали в инфекционное отделение, уточнили, что пожилая женщина поступила к ним с уже подтвержденной коронавирусной инфекцией. Там также добавили, что пенсионерка чувствует себя хорошо и готовится к выписке и встрече с родственниками.
Ранее, в мае, в столичном депздраве рассказали, что две 101-летних жительницы Москвы успешно вылечились от коронавируса. Женщины находились в Городской клинической больнице №52.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом