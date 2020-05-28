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В Гидрометцентре предупредили о похолодании в первый день лета

В первый летний день европейскую часть России ждет резкое похолодание. На пару дней раньше температура упадет в Сибири. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

По его словам, 1 июня на территории европейской части России столбик термометра опустится на 8-9 градусов.

«До конца недели будет 20-23 градуса в центре Европейской России, но прямо с 1 июня опять понижение температуры», — заявил Вильфанд. Он объяснил резкую перемену погоды приходом в Россию холодного воздуха из Арктики.

В Гидрометцентре отмечают, что температура воздуха установится в районе 12-15 градусов, однако заморозков по ночам не будет. Такая погода продержится несколько дней.

В Гидрометцентре назвали сроки возвращения теплой погоды
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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вильфанд спрогнозировал также похолодание в ближайшие дни в Красноярском крае, Иркутской, Новосибирской, Омской областях. Там столбик термометра упадет на 2-6 градусов.

Самые резкие перепады погоды синоптики ждут в Якутии. Там температура воздуха снизится с нынешних 26 градусов до 11-16 градусов. При этом тепло сохранится только на Урале.

Ранее в Гидрометцентре заявляли, что с середины этой недели на территорию европейской части России вернется теплая погода. К выходным воздух должен прогреться до 22 градусов выше ноля.

Теги: погода, похолодание, Гидрометцентр
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