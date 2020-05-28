В Гидрометцентре предупредили о похолодании в первый день лета

В первый летний день европейскую часть России ждет резкое похолодание. На пару дней раньше температура упадет в Сибири. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

По его словам, 1 июня на территории европейской части России столбик термометра опустится на 8-9 градусов.

«До конца недели будет 20-23 градуса в центре Европейской России, но прямо с 1 июня опять понижение температуры», — заявил Вильфанд. Он объяснил резкую перемену погоды приходом в Россию холодного воздуха из Арктики.

В Гидрометцентре отмечают, что температура воздуха установится в районе 12-15 градусов, однако заморозков по ночам не будет. Такая погода продержится несколько дней.