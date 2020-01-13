В «Единой России» оценили идею ввести налог для домохозяек

Фракция «Единой России» не поддерживает предложение депутата-единороса Сергея Вострецова ввести налог для домохозяек. Об этом заявил «РИА Новости» первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев.

По словам Исаева, идея Вострецова является его личной позицией. «Такие идеи фракция не поддерживает. Мы очень осторожно относимся к введению дополнительных налогов и платежей для граждан», — сказал Исаев, назвав данную тему серьезной и «даже болезненной». Он выразил надежду, что подобные предложения останутся на «уровне размышлений».

Ранее Вострецов предложил приравнять домохозяек к самозанятым и обязать их платить налоги. В беседе с «Росбалтом» парламентарий пояснил, что домохозяйки не относятся ни к одной социальной категории, в то время как «первыми ломятся» за пособиями и в поликлиники.

«Они не инвалиды, не студенты, не пенсионеры, не безработные, не многодетные матери, и давно вышли из декретного отпуска <...> Треть населения неуважительно относится к добропорядочным налогоплательщикам и пользуется бесплатными услугами за их счет», — возмутился депутат.