Правительство выделило ₽242 млн волонтерам-медикам
Правительство России направило более 242 млн руб. «Росмолодежи» для субсидий всероссийскому движению «Волонтеры-медики» из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Средства должны пойти на организацию помощи россиянам в условиях распространения инфекции. В правительстве отметили, что благодаря этим субсидиям организация должна достичь следующих результатов:
- в 85 субъектах страны должны работать оперативные штабы помощи россиянам;
- в этих штабах задействуют 15 тыс. волонтеров;
- организация должна оказать услуги по профилактике коронавируса 200 тыс. граждан старше 60 лет, а также помочь им в закупке продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости.
Кабмин поручил Росмолодежи контролировать использование бюджетных средств и предоставить доклад до 1 февраля 2021 года.