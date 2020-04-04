Правительство выделило ₽242 млн волонтерам-медикам

Фото: volmedic / Facebook

Правительство России направило более 242 млн руб. «Росмолодежи» для субсидий всероссийскому движению «Волонтеры-медики» из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Средства должны пойти на организацию помощи россиянам в условиях распространения инфекции. В правительстве отметили, что благодаря этим субсидиям организация должна достичь следующих результатов:

в 85 субъектах страны должны работать оперативные штабы помощи россиянам;

в этих штабах задействуют 15 тыс. волонтеров;

организация должна оказать услуги по профилактике коронавируса 200 тыс. граждан старше 60 лет, а также помочь им в закупке продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости.

Кабмин поручил Росмолодежи контролировать использование бюджетных средств и предоставить доклад до 1 февраля 2021 года.