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Юрист сообщил о задержаниях в ходе пикетов в защиту адвокатов в Москве

В Москве правоохранители задержали семь человек во время проведения пикетов против уголовного преследования адвокатов. Об этом РБК сообщил организатор акции, адвокат Даниил Берман, которого также задержали.

«Нас держат в ОВД «Басманное», все мы сидим вместе в одном помещении, ничего не поясняют пока нам. Знаем, что к нам уже приехали адвокаты, но их пока не пускают», — сказал он.

По его словам, участники выступают против уголовного преследования адвокатов в Кабардино-Балкарии, а также в целом против преследования и репрессий в отношении юристов и за создание равных условий труда.

В ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что не располагают данной информацией.

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«Коммерсантъ» отмечает, что пикеты прошли у здания Следственного комитета России в День российской адвокатуры, который отмечается 31 мая. По данным издания, в Кабардино-Балкарии юристы Ратмир Жилоков и Диана Ципинова пожаловались на насилие со стороны полицейских, однако в результате на адвокатов завели уголовное дело о нападении на правоохранителей.

Издание пишет, что Бермана задержали за нарушение правил проведения публичных мероприятий. Среди задержанных — активист Сергей Мясницкий, автор Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов и адвокат Александр Редькин.

По данным «ОВД-Инфо», также задержали адвокатов Дмитрия Захарова, Екатерину Селезневу, автора Telegram-канала Avtozak LIVE Максима Кондратьева. Портал отмечает, что впоследствии на Иванова составили протокол о нарушении самоизоляции и отпустили после дачи объяснений.

Теги: новости РБК, задержания, пикет, Москва
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