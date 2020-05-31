Юрист сообщил о задержаниях в ходе пикетов в защиту адвокатов в Москве

В Москве правоохранители задержали семь человек во время проведения пикетов против уголовного преследования адвокатов. Об этом РБК сообщил организатор акции, адвокат Даниил Берман, которого также задержали.

«Нас держат в ОВД «Басманное», все мы сидим вместе в одном помещении, ничего не поясняют пока нам. Знаем, что к нам уже приехали адвокаты, но их пока не пускают», — сказал он.

По его словам, участники выступают против уголовного преследования адвокатов в Кабардино-Балкарии, а также в целом против преследования и репрессий в отношении юристов и за создание равных условий труда.

В ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что не располагают данной информацией.