В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали пять человек

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ДТП с участием трех машин произошло ночью 31 мая на Кутузовском проспекте. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.



По имеющимся данным, в результате аварии пострадали пять человек.



«Можем подтвердить факт ДТП, которое произошло около часа ночи на Кутузовском проспекте. Было столкновение трех автомобилей, в результате чего пострадали пять человек», — сообщили в ведомстве.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Ранее в центре Санкт-Петербурга иномарка сбила четырехлетнюю девочку. ДТП случилось вечером 29 мая на Биржевой площади.