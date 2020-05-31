Экс-премьер Украины напомнил о территории страны до вхождения в СССР

Одесса (Фото: Андрей Некрасов / imagebroker.com / Global Look Press)

Харьков, Херсон, Одесса, Донецк, Луганск, Львов и Крым не входили в число территорий Украины до ее вхождения в состав СССР. Об этом в Twitter написал бывший премьер-министр страны Никладй Азаров.

По его словам, все эти земли Украина получила «полностью есплатно», находясь уже в составе Советского Союза.

«А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней», — добавил Азаров.

Ранее в мае зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что вслед за юго-восточными регионами Украины из ее состава могут выйти Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье.