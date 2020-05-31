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Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 80 тыс. человек

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве от коронавируса вылечились еще 1855 человек, общее количество выздоровевших превысило 80 тыс., сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Всего в столице 80 179 людей благополучно перенесли заражение COVID-19 с начала пандемии. Как сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы, для того чтобы подтвердить отсутствие заболевания у человека, врачи проводят специальные исследования после лечения. Тем, кому необходимо оставаться под наблюдением после выписки, выдают соответствующие рекомендации.

В Москве донорами плазмы крови для лечения COVID-19 стали 540 человек
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Депздрав также напоминает, что вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы, которая будет использоваться для лечения других инфицированных. Таким донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом. Также у человека не должно быть хронических заболеваний и положительных анализов на ВИЧ, гепатиты В и С.

По данным на 20 мая более 540 человек стали донорами плазмы в Москве. В колл-центре мэрии, где создана специальная горячая линия для потенциальных доноров, сообщили, что более 1,5 тыс. человек выразили желание сдать плазму, около 600 уже записалось на процедуру.

Заместитель генерального директора по научной работе и медицинским технологиям ФНКЦ ФМБА, доктор медицинских наук Владимир Баклаушев в разговоре с РБК отмечал, что использование плазмы переболевших людей для лечения коронавируса наиболее эффективно, если делать это в начале ухудшения состояния пациента. При этом он отметил, что ухудшение состояния может развиваться «буквально по часам».

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Москва
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