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Пригожин отреагировал на сообщения об отправке ему «Доширака»

Продюсер Иосиф Пригожин назвал «очередной провокацией» сообщения о том, что ему и его супруге певице Валерии была отправлена гуманитарная помощь в виде лапши быстрого приготовления. Об этом он заявил в интервью «Пятому каналу».

«Я даже не понимаю, про что идет речь. Меня все спрашивают, а я не знаю», — ответил продюсер на вопросы о гуманитарной помощи. По его словам, выступив в защиту артистов и музыкантов, оставшихся без работы во время эпидемии, он «оказался крайним».

Ранее портал Ura.ru сообщал, что партия «Коммунисты России» отправила Пригожину и Валерии по пачке лапши быстрого приготовления в качестве гуманитарной помощи.

«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели «Доширак», — заявили в партии. Там также посоветовали Пригожину «простой и действенный способ» не умереть с голоду: пойти работать на стройку или на завод. Валерии «Коммунисты России» посоветовали наняться в уборщицы.

Пригожин и Шнуров поспорили после слов о «чудовищном положении» артистов
Общество
Иосиф Пригожин

Яндекс. Директ

В конце мая Пригожин и музыкант Сергей Шнуров поспорили в социальных сетях и СМИ о ситуации, в которой оказались артисты во время эпидемии COVID-19. Продюсер называл их положение «бедственным» и «чудовищным».

В ответ на это Шнуров в стихах призвал помочь Пригожину кто чем может, а сам пообещал выслать ему сосиски. После этого медиаперсоны продолжили обмениваться колкостями и оскорблениями.

Пригожин позже объяснил, что имел в виду не звезд шоу-бизнеса, у которых есть финансовые подушки, а рядовых артистов, музыкантов из коллективов, оставшихся без работы.

Теги: Иосиф Пригожин, артист, «Доширак»
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