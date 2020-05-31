Пригожин отреагировал на сообщения об отправке ему «Доширака»

Продюсер Иосиф Пригожин назвал «очередной провокацией» сообщения о том, что ему и его супруге певице Валерии была отправлена гуманитарная помощь в виде лапши быстрого приготовления. Об этом он заявил в интервью «Пятому каналу».

«Я даже не понимаю, про что идет речь. Меня все спрашивают, а я не знаю», — ответил продюсер на вопросы о гуманитарной помощи. По его словам, выступив в защиту артистов и музыкантов, оставшихся без работы во время эпидемии, он «оказался крайним».

Ранее портал Ura.ru сообщал, что партия «Коммунисты России» отправила Пригожину и Валерии по пачке лапши быстрого приготовления в качестве гуманитарной помощи.

«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели «Доширак», — заявили в партии. Там также посоветовали Пригожину «простой и действенный способ» не умереть с голоду: пойти работать на стройку или на завод. Валерии «Коммунисты России» посоветовали наняться в уборщицы.