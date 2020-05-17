В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая

Дмитрий Азаров (Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС)

Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 25 мая включительно, сообщил в Instagram глава региона Дмитрий Азаров.

Несмотря на это, жителям области разрешили посещать парки и выходить на прогулки и пробежки, вместе должны находиться не более двух человек, отметил губернатор. «Отнеситесь ответственно, не собирайтесь на прогулки большими компаниями, проведите это время с близкими», — сказал он.

Азаров сообщил, что аттракционы и другие развлекательные площадки пока открывать не будут. Работать разрешили торговым точкам площадью торгового зала не более 400 кв м. У них должен быть отдельный вход. Кроме того, на 4 кв. м должен приходиться один посетитель, рассказал губернатор.

В конце марта в российских регионах ввели режим самоизоляции и нерабочих дней для борьбы с распространением коронавируса. В мае президент Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней, но отметил, что это не означает окончания борьбы с эпидемией. В Москве и Подмосковье режим самоизоляции действует до 31 мая.