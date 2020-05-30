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От коронавируса умер старейший артист РАМТ и голос Дарта Вейдера

Юльен Балмусов
Юльен Балмусов (Фото: ramtograf.ru)

Старейший артист Российского академического молодежного театра (РАМТ) Юльен Балмусов умер от коронавирусной инфекции на 80-м году жизни. Об этом РБК сообщили в пресс-службе РАМТ.

«Юльен Балмусов скончался на 80-м году жизни от коронавирусной инфекции», — рассказали в театре.

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Балмусов родился в 1940 году в Москве. Он окончил Щепкинское училище в 1962 году и сразу начал работать в РАМТ. Балмусов сыграл более 100 ролей в театре, ему присвоено звание народного артиста. В 1985 году Балмусов был отмечен государственной премией РСФСР за роль Жавера в спектакле «Отверженные» по роману Виктора Гюго в постановке Алексея Бородина

Артист также был известен работами в кино, он сыграл Феликса Дзержинского в фильмах «Сокровище республики», «Слушай», «Залп Авроры», «На одной планете», «Доверие». Балмусов занимался дубляжем, его голосом говорит Дарт Вейдер в фильме «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» режиссера Джорджа Лукаса.

Теги: РАМТ, коронавирус, новости РБК
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