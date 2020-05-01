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Умер старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров

Евгений Федоров
Евгений Федоров (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Заслуженный артист РСФСР, старейший актер Театра имени Е.Б. Вахтангова, Евгений Федоров умер на 97-м году жизни. Об этом говорится в заявлении театра.

Федоров, у которого было серьезное заболевание, умер вечером 30 апреля.

«Обладая острым умом, великолепной памятью и даром блестящего рассказчика, он щедро делился всем этим, ибо Театр имени Евгения Вахтангова был сутью и смыслом его жизни», — говорится в сообщении.

В театре выразили соболезнования родным и близким Федорова. О церемонии прощания сообщат дополнительно.

Евгений Федоров родился 3 марта 1924 года. В 1945 году он окончил Театральное училище имени Б. Щукина (курс Анны Орочко и Цецилии Мансуровой).

Известность актер получил благодаря исполнению множества ролей, среди которых — Драгич в пьесе «Олеко Дундич», Жора Кротов (спектакль «Город на заре»), актер-королева из «Гамлета», Измаил из «Принцессы Турандот», Римлянин из «Диона», Доктор Альтман из пьесы «Господа Глембаи» и других.

Федоров также является сводным братом актера, народного артиста РСФСР Александра Збруева. Сын Федорова — актер театра и кино, искусствовед и телеведущий Петр Федоров. Он получил известность после исполнения роли в картине Игоря Таланкина «Звездопад» по повести Виктора Астафьева. В марте 1999 года Федоров-младший скончался от рака на 40-м году жизни.

Теги: Театр имени Вахтангова, актер, смерть
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