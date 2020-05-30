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В Совфеде ответили на слова Кравчука о способе «остановить Россию»

Владимир Джабаров
Владимир Джабаров (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Никакой агрессии со стороны России нет, заявил РБК зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он ответил на слова первого президента Украины Леонида Кравчука, который предложил принять жесткие меры для того, чтобы «остановить Россию».

«Скорее всего, подобными действиями Кравчук хочет встретить память о своих деяниях в начале 90-х на Украине, когда бывший секретарь ЦК по идеологии оказался откровенным националистом и сепаратистом (Кравчук заведовал идеологическим отделом ЦК КПУ. — РБК). Это весьма подрывает доверие к высказываниям такого политика», — отметил Джабаров.

Сенатор также заявил, что придет время и Кравчук «ответит за то, что совершил» в 1991 году в Беловежской пуще. Тогда были подписаны Беловежские соглашения, прекратившие существование СССР и создавшие СНГ. По словам сенатора, этот документ по сути является государственной изменой.

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Джабаров также задался вопросом, почему Украина прокачивает через свою территорию российский газ в Западную Европу, получает за это деньги, покупает газ, а также отправляет почти 2 млн украинских граждан работать в Россию, если считает ее врагом.

«Европейцы абсолютно прагматичный народ, и никакой агрессии со стороны России нет. То, что подпевают некоторые представители Польши, стран Прибалтики, — это лишь игра, нацеленная на привлечение западных траншей и кредитов», — добавил он.

Сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил РБК, что подобное высказывание Кравчука типично для представителей украинской политической верхушки. По его словам, подобные слова свидетельствуют о неадекватной оценке формирования государства Украина.

Цеков отметил, что Украина развивалась как государство благодаря постоянной поддержке России. Он добавил, что в 1664 году территория Украины была примерно в пять раз меньше той, которая сформировалась к 1991 году, когда это государство стало независимым.

«До тех пор пока Украина дружила с Россией и пользовалась ее поддержкой, она была государством. После того как она переориентировалась на Запад, на США, фактически стала разваливаться», — сказал сенатор.

По его словам, нынешнее внутреннее состояние Украины связано с «подсказками американцев». Цеков выразил мнение, что стране нужно не отгораживаться от России, а дружить с ней и тогда у Украины будет шанс стать цивилизованным развитым государством. «Другого пути у нее нет», — отметил он.

Кравчук заявлял, что для того, чтобы поведение России изменилось, нужно ввести против нее полную дипломатическую, политическую и финансово-экономическую изоляцию. По его словам, коалиция западных стран «остановила бы агрессивные дела в мире». Первый президент Украины, однако, отметил, что военные действия недопустимы.

Теги: Совет Федерации, Украина, Россия, Леонид Кравчук, новости РБК
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