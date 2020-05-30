В Совфеде ответили на слова Кравчука о способе «остановить Россию»

Владимир Джабаров (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Никакой агрессии со стороны России нет, заявил РБК зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он ответил на слова первого президента Украины Леонида Кравчука, который предложил принять жесткие меры для того, чтобы «остановить Россию».

«Скорее всего, подобными действиями Кравчук хочет встретить память о своих деяниях в начале 90-х на Украине, когда бывший секретарь ЦК по идеологии оказался откровенным националистом и сепаратистом (Кравчук заведовал идеологическим отделом ЦК КПУ. — РБК). Это весьма подрывает доверие к высказываниям такого политика», — отметил Джабаров.

Сенатор также заявил, что придет время и Кравчук «ответит за то, что совершил» в 1991 году в Беловежской пуще. Тогда были подписаны Беловежские соглашения, прекратившие существование СССР и создавшие СНГ. По словам сенатора, этот документ по сути является государственной изменой.

Джабаров также задался вопросом, почему Украина прокачивает через свою территорию российский газ в Западную Европу, получает за это деньги, покупает газ, а также отправляет почти 2 млн украинских граждан работать в Россию, если считает ее врагом.