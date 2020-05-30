В Москве за сутки почти 3,6 тыс. человек вылечились от коронавируса

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Москве выздоровели еще 3599 пациентов с коронавирусом, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Об этом говорится в Telegram-канале московского оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3599 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 78 324», — сказала она.

Накануне в Москве выздоровели 3474 человека. Количество исцелившихся пятый день подряд превышает число новых случаев заражения.

За прошедшие сутки в столице также умерли 78 больных с коронавирусом. Этот показатель — максимальный с начала пандемии. Число умерших в Москве пациентов превысило 2,4 тыс.