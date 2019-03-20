В Москве суд арестовал члена грабившей инкассаторов «Купавнинской банды»

Суд в Москве арестовал участника «Купавнинской банды» 36-летнего Сергея Власова. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СКР).

Власов долгое время скрывался от следствия. Его задержали в Московской области. Участника банды обвинили по ч. 2 ст. 105 УК (убийство), ч. 2 ст. 209 УК (бандитизм), ч. 3 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия), ч. 4 ст. 162 УК (разбой), ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц).

По данным следствия, преступную группировку создали в 2007 году в поселке Старая Купавна в Подмосковье. Члены группировки нападали на граждан, которые перевозили крупные суммы денег. Руководителями банды были Сергей Моногов, Павел Сорокин, Сергей Аксенов и Сергей Муравлев. Следователи отмечают, что обвиняемые были хорошо подготовлены физически и технически. У них были оружие, много транспортных средств, а также средств связи.

В СКР сообщили, что в 2009 году участники группировки напали на сотрудников «ЧОП «ГББ» на территории торгово-ярмарочного комплекса «Москва». Они убили троих инкассаторов и похитили более 74 млн руб.

По данным ведомства, в 2010 году «Купавнинская банда» напала на сотрудников компании «Торг Сбыт». Один из них получил огнестрельные ранения, а второй скончался. Группировка похитила 470 тыс. руб. В 2012 году члены банды избили двоих москвичей и забрали у них 13 млн руб.