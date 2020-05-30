В фонд капремонта Мурманской области пришли силовики с проверками

Сотрудники силовых ведомств пришли с проверками в фонд капитального ремонта Мурманской области, который подчиняется региональному Минстрою. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис, передает ТАСС.

Глава региона уточнил, что в фонде проходят не обыски, а проверочные мероприятия, связанные с деятельностью организации. «Мы очень активно работаем со всеми правоохранительными органами для того, чтобы выявлять возможные правонарушения в деятельности наших подведомственных учреждений», — сказал Чибис.

Губернатор не назвал период деятельности, который проверяют представители правоохранительных органов. Источник в областной думы Мурманской области сообщил «Новой газете», что следственные мероприятия проводили сотрудники ФСБ.

РБК направил запрос в руководство Министерства строительства Мурманской области, в пресс-службу регионального ГУ МВД и обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя следственного управления СК РФ по Мурманской области Алине Александрович.