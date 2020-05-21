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Прокурор Мурманской области проверит данные об отказе в выплатах бизнесу

Генпрокуратура поручила проверку после сообщений СМИ, что у предпринимателей в Мурманской области перестали принимать заявки на финансовую помощь в рамках антикризисных мер. Правительство региона выделило на это 50 млн руб.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Генпрокуратура потребовала проверить сообщения об отказе властей Мурманской области в финансовой поддержке предпринимателям в рамках антикризисных мер.

«Для проверки информации прокурору Мурманской области поручено тщательно разобраться в сложившейся ситуации, при необходимости мерами прокурорского реагирования обеспечить соблюдение прав хозяйствующих субъектов», — говорится в заявлении надзорного органа (есть у РБК).

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Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Генпрокуратура отмечает, что поводом для проверки стали публикации в СМИ о массовых отказах на заявки бизнесменов о финансовой поддержке. Как сообщало 3 мая издание «СеверПост», мурманский Фонд развития малого и среднего предпринимательства приостановил прием заявлений из-за множественных обращений. «Сотрудниками фонда будет проводиться обработка ранее поступивших документов. Прием заявок возобновится с 6 мая», — цитирует «СеверПост» ответ на обращение одного из предпринимателей. РБК направил запрос в мурманский Фонд развития малого и среднего предпринимательства.

В апреле правительство Мурманской области выделило 50 млн руб. из регионального резервного фонда на поддержку малого и среднего бизнеса. Принимать заявки Фонд развития малого и среднего предпринимательства начал с 23 апреля. Финансовая помощь предполагала выплаты в размере МРОТ предприятиям без наемных работников и столько же на каждого сотрудника для субъектов малого и среднего предпринимательства (но не более пяти МРОТ на СМСП). Губернатор региона Андрей Чибис поручил следить за тем, как обрабатываются заявки.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Как часть послаблений для бизнеса в связи с распространением коронавируса Генпрокуратура наложила мораторий на проверки предприятий. Надзорные органы согласовали возможность отменить более 1 тыс. плановых проверок в Томской области, более 3 тыс. — в Алтайском крае и около 9 тыс. — в Краснодарском крае.

Авторы: Дмитрий Серков, Гаяна Демурина
При участии: Майя Бобенко
Теги: Мурманская область, Генпрокуратура
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