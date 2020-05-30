Захарова раскритиковала разрыв США отношений с ВОЗ

Разрыв отношений между США и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) является ударом по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Что могут США предложить миру взамен? Печальная картина, открывшаяся в американской системе здравоохранения в период пандемии, не оставляет шанса Вашингтону говорить о лидерстве в этой сфере», — сказала Захарова.

Она отметила, что Соединенные Штаты нанесли удар по международному медицинскому сообществу в тот момент, когда миру нужна консолидация для борьбы с коронавирусом.

Ранее 29 мая президент США Дональд Трамп заявил, что прекращают все отношения с ВОЗ. По его словам, причиной такого решения стал отказ организации от проведения «желанных и необходимых реформ».