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Захарова раскритиковала разрыв США отношений с ВОЗ

Разрыв отношений между США и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) является ударом по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Что могут США предложить миру взамен? Печальная картина, открывшаяся в американской системе здравоохранения в период пандемии, не оставляет шанса Вашингтону говорить о лидерстве в этой сфере», — сказала Захарова.

Она отметила, что Соединенные Штаты нанесли удар по международному медицинскому сообществу в тот момент, когда миру нужна консолидация для борьбы с коронавирусом.

Трамп объявил о разрыве отношений США с ВОЗ
Политика
Дональд Трамп

Ранее 29 мая президент США Дональд Трамп заявил, что прекращают все отношения с ВОЗ. По его словам, причиной такого решения стал отказ организации от проведения «желанных и необходимых реформ».

Вашингтон также перенаправит финансирование, которое предоставлял ВОЗ. Страна является крупнейшим спонсором организации, выделяя около $450 млн ежегодно, что составляет больше 22% от общего объема финансирования.

По мнению американских властей, ВОЗ во время пандемии коронавируса уделяла слишком много внимания КНР и игнорировала проблемы США. Ранее Трамп назвал организацию «марионеткой Китая». Он также обвинял руководство ВОЗ в недостаточном реагировании на распространение COVID-19.

Теги: США, ВОЗ, Мария Захарова
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Трамп объявил о разрыве отношений США с ВОЗ
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Трамп назвал ВОЗ марионеткой Китая
Политика
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