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Со стены Новгородского кремля обрушилась часть облицовки

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

На территории Новгородского государственного музея-заповедника произошло обрушение части облицовки стены кремля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе музея.

«Обрушение примерно на площади примерно 5 на 5 метров [25 кв.м] произошло, сейчас на месте с нашими сотрудниками работают сотрудники МЧС», — отметили в пресс-службе, добавив, что речь не идет об основных сооружениях.

Заместитель генерального директора по реставрации, капитальному ремонту и инженерному обеспечению Валерия Хорошевская уточнила местному агентству novgorod.ru, что обрушилась кирпичная кладка облицовки кремлевской стены. Она рассказала, что в 2015 году был разработан проект по реставрации новгородского кремля, и в 2016 — 2017 годах проводились реставрационные работы.

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Фото: Татьяна Макеева / Reuters

«К сожалению, этот участок [обрушившийся] не был в реставрации, на него не выделялись средства. С 2016 года мы также подаем в министерство культуры России документы, так как у нас есть согласованный проект, но вот ждем», — подчеркнула Хорошевская.

Она добавила, что в результате происшествия никто не пострадал.

Новгородский кремль является одним из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XV—XVII вв., объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Площадь крепости составляет 12,1 га.

Теги: обрушение, стена, музей-заповедник, Новгородская область, Новгород
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