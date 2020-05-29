Со стены Новгородского кремля обрушилась часть облицовки

Фото: МЧС России

На территории Новгородского государственного музея-заповедника произошло обрушение части облицовки стены кремля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе музея.

«Обрушение примерно на площади примерно 5 на 5 метров [25 кв.м] произошло, сейчас на месте с нашими сотрудниками работают сотрудники МЧС», — отметили в пресс-службе, добавив, что речь не идет об основных сооружениях.

Заместитель генерального директора по реставрации, капитальному ремонту и инженерному обеспечению Валерия Хорошевская уточнила местному агентству novgorod.ru, что обрушилась кирпичная кладка облицовки кремлевской стены. Она рассказала, что в 2015 году был разработан проект по реставрации новгородского кремля, и в 2016 — 2017 годах проводились реставрационные работы.

«К сожалению, этот участок [обрушившийся] не был в реставрации, на него не выделялись средства. С 2016 года мы также подаем в министерство культуры России документы, так как у нас есть согласованный проект, но вот ждем», — подчеркнула Хорошевская.