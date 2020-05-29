Прокуратура проверит сюжет о свалке лекарств от ВИЧ и рака в Подмосковье

Фото: Следственный комитет РФ

Прокуратура Московской области организовала проверку после сообщений об обнаружении под Сергиевым Посадом свалки медицинских отходов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Проведение проверки поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре. Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре области на контроль», — говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет также начал проверять информацию о выброшенных лекарствах.

Накануне телеканал «Россия 1» показал сюжет о свалке медицинских отходов. По данным канала, в поле были выброшены «тонны просроченных дорогостоящих лекарств», в том числе препараты для людей с онкологическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией. Местные жители сообщили, что лекарства привозят по ночам на газели. «Почти все препараты из списка льготных, то есть государство заплатило за них», — говорил автор сюжета.