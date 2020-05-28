В Красноярске будут отправлять в карантин библиотечные книги

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

После окончания режима самоизоляции книги в городских библиотеках Красноярска будут подвергаться дезинфекции и храниться в отдельном помещении в течение нескольких недель, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Об этом сообщили РБК в городском управлении культуры.

«Городские библиотеки до снятия режима самоизоляции закрыты для посещения. Книги, которые брали, находятся у читателей. Когда снимут режим самоизоляции, люди начнут приносить эти книги, а специалисты будут помещать их в карантин», — добавили в управлении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся работы по подготовке помещений в каждом из филиалов городских библиотек. Перед «карантином» книги будут обрабатывать дезинфицирующими средствами. «Они будут находиться в отдельном помещении две-три недели, прежде чем их снова пустят в оборот», — заявили в управлении культуры.

Ранее издание «1-LINE» сообщило, что санитарной обработке будут подвергаться учебники в школьных библиотеках Красноярска. По данным издания, «помещать в карантин» книги рекомендовал Роспотребнадзор.

РБК направил запрос в региональное управление Роспотребнадзора и в главное управление образования Красноярска.