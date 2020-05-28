Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. Видеозапись с поздравлением президента размещена на сайте Кремля.

«Поздравляю личный состав и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. Самые добрые слова — вашим родным и близким», — сказал президент.

По его словам, российские пограничники не раз доказывали свой профессионализм и демонстрировали пример стойкости и силы духа.

«Нынешнее поколение пограничников с честью продолжает легендарные традиции, надежно отстаивает национальные интересы и безопасность России», — сказал Путин.

Он также отметил, что в современном мире остается немало «угроз и рисков», и перед пограничниками стоят серьезные задачи. «Прежде всего, необходимо не допускать проникновения в Россию международных террористов и бандитов, поставить надежный заслон на пути трансграничной преступности, наркобизнеса и нелегальной миграции», — описал эти задачи президент.