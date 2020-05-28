В Читу прибыли врачи из Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом

Бригада медиков из Москвы прилетела в Читу для помощи местным специалистам в борьбе с эпидемией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.

В составе группы столичных специалистов хирург, пульмонолог, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и реанимационная медсестра, которые имеют большой опыт работы в московских госпиталях.

Врачи привезли с собой средства индивидуальной защиты для работы в «красной зоне», медицинское оборудование и лекарственные препараты. По предварительным данным, специалисты из Москвы останутся в Забайкалье на две недели.

27 мая президент Владимир Путин во время совещания с мэром Москвы Сергеем Собяниным заявил, что столичная система здравоохранения должна помочь регионам в борьбе с распространением заболевания.