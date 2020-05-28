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Пандемия коронавируса ,  
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В Читу прибыли врачи из Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом

Бригада медиков из Москвы прилетела в Читу для помощи местным специалистам в борьбе с эпидемией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.

В составе группы столичных специалистов хирург, пульмонолог, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и реанимационная медсестра, которые имеют большой опыт работы в московских госпиталях.

Врачи привезли с собой средства индивидуальной защиты для работы в «красной зоне», медицинское оборудование и лекарственные препараты. По предварительным данным, специалисты из Москвы останутся в Забайкалье на две недели.

Путин попросил Собянина отправить медиков и лекарства в регионы
Политика
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

27 мая президент Владимир Путин во время совещания с мэром Москвы Сергеем Собяниным заявил, что столичная система здравоохранения должна помочь регионам в борьбе с распространением заболевания.

По словам главы государства, Москва первая столкнулась с эпидемией и мобилизовала медиков и оборудование со всей страны. Теперь, когда врачи получили опыт лечения коронавирусной инфекции, следует помочь регионам.

В связи с этим Путин поручил Собянину организовать отправку медперсонала, оборудования и лекарств в регионы с наиболее тяжелой эпидемиологической ситуацией — Дагестан, Ингушетию, Забайкальский край и Северную Осетию.

По данным правительства Забайкалья, к 28 мая в регионе выявлено 1019 заболевших COVID-19. 142 из них — дети. Выздоровели в начала эпидемии в регионе 470 человек. 17 пациентов умерли.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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<500
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Чита, Забайкальский край
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