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Пандемия коронавируса ,  
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Иммунолог назвал опасность поспешного внедрения вакцины от коронавируса

После окончания разработки вакцины от коронавирусной инфекции, спешить с ее внедрением не стоит из-за риска побочных эффектов. Это заявил израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун, передает «РИА Новости».

По его словам, современные технологии позволяют значительно сократить время разработки вакцины и проверки ее эффективности и безопасности. Но несмотря на это, необходимы, как минимум, месяцы, чтобы исследовать все возможные последствия прививки.

В качестве примера Беркун привел ситуацию с вакцинацией населения Израиля от ротовируса около десяти лет назад. После начала массовых прививок выяснилось, что они вызывают непроходимость кишечника. «Уже закончились исследования, уже начали давать людям, а потом пришлось эту вакцину снять с производства», — рассказал он.

Глава Центра Гамалеи назвал возможный срок массовой вакцинации от COVID
Общество
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Иммунолог сообщил, что уже около десяти лабораторий по всему миру перешли к этапу клинических исследований вакцины от COVID-19 на людях, но наибольший интерес представляют результаты китайских ученых.

«Вакцина показала отсутствие серьезных побочных явлений во-первых, во-вторых, доказана иммуногенность препарата — 90% испытуемых выработали антитела против вируса и клеточная реакция была», — пояснил Беркун.

По мнению главы исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Александра Гинцбурга, массовая вакцинация людей от коронавируса может начаться уже осенью 2020 года.

«Естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину, будем считать, что в лучшем варианте это займет полгода, 7–9 месяцев, процесс вакцинации и ее масштабирование», — сообщил Гинцбург.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, вакцина
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