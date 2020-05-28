Иммунолог назвал опасность поспешного внедрения вакцины от коронавируса

После окончания разработки вакцины от коронавирусной инфекции, спешить с ее внедрением не стоит из-за риска побочных эффектов. Это заявил израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун, передает «РИА Новости».

По его словам, современные технологии позволяют значительно сократить время разработки вакцины и проверки ее эффективности и безопасности. Но несмотря на это, необходимы, как минимум, месяцы, чтобы исследовать все возможные последствия прививки.

В качестве примера Беркун привел ситуацию с вакцинацией населения Израиля от ротовируса около десяти лет назад. После начала массовых прививок выяснилось, что они вызывают непроходимость кишечника. «Уже закончились исследования, уже начали давать людям, а потом пришлось эту вакцину снять с производства», — рассказал он.

Иммунолог сообщил, что уже около десяти лабораторий по всему миру перешли к этапу клинических исследований вакцины от COVID-19 на людях, но наибольший интерес представляют результаты китайских ученых.