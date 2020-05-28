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Новости без коронавируса ,  
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Меркель назвала условие снятия санкций с России

Сакции европейских стран против России должны действовать до тех пор, пока не будет прогресса в достижении минских соглашений по Донбассу. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра.

Говоря о политике ФРГ во время председательства в Совете ЕС, которое начнется во второй половине 2020 года, Меркель отметила, что отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.

«Мы будем называть своими именами нарушения фундаментальных правил международного права», — заявила канцлер. При этом она отметила, что для хороших отношений с Россией есть множество причин. Среди них ситуация в Сирии и Ливии, экономика, здравоохранение, защита климата.

Экс-канцлер Германии Шрёдер предложил отменить санкции против России
Политика
Герхард Шрёдер

Меркель заметила, что с самого вступления на свой пост была за конструктивный диалог с Москвой и выразила надежду, что председательство Германии в ЕС «даст возможность для новых импульсов в отношениях с Россией».

В начале мая бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер назвал антироссийские санкции бессмысленными. По его словам, Евросоюз их должен отменить, так как западные страны должны сотрудничать с Россией в условиях непростой экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Теги: Ангела Меркель, Россия, санкции
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Экс-канцлер Германии Шрёдер предложил отменить санкции против России
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