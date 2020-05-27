Кремль объявил о переносе саммитов БРИКС и ШОС из-за коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Саммит БРИКС и заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые должны были состояться 21–23 июля в Санкт-Петербурге, перенесены на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Принято решение о переносе на более поздний срок ранее запланированных на 21–23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге встречи лидеров стран БРИКС и заседания Совета глав государств — членов ШОС», — говорится в сообщении.

Причиной переноса названы пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры. Новые даты будут определены в зависимости от развития эпидемиологической ситуации как в странах — участниках саммитов, так и в целом в мире.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что из-за коронавируса возможен перенос саммита G7, который был запланирован на 10 июня в Вашингтоне. По его словам, сейчас рассматривается вариант сдвига встречи на конец июня.