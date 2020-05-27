Студентка из Гвинеи скончалась в общежитии Екатеринбурга

Общежитие Уральского федерального университета в Екатеринбурге (Фото: сервис Google Street View)

Студентка из Гвинеи умерла в общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге, сообщили РБК в пресс-службе вуза.

В университете уточнили, что смерть носила ненасильственный характер. На место выезжали сотрудники скорой помощи и полиции. «Сейчас университет находится в тесном сотрудничестве с посольством Гвинейской Республики», — добавил представитель вуза.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области РБК сообщили, что по данному факту проводится проверка. «Каких-либо данных, указывающих на криминальное событие, в настоящее время не имеется. Для установления причины смерти проводится судмедэкспертиза», — сказали в управлении.

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