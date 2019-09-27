В Рязани убили 91-летнего ветерана ВОВ и его жену

В Рязани убили 91-летнего ветерана ВОВ и его жену

В Рязани убит 91-летний ветеран Великой Отечественной войны, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

Тела мужчины и его супруги с признаками насильственной смерти были обнаружены в их собственной квартире вечером 26 сентября. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц). В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Следствие рассматривает различные версии случившегося, в том числе связанные с корыстным мотивом убийства супругов.

Как сообщили «КП-Рязань» и «Рязань.Лайф», жертвой преступника оказался подполковник в отставке Павел Макеев. Ветеран Великой Отечественной войны был награжден медалью «За оборону Ленинграда», имел 15 наград за трудовые и военные заслуги.

25 январе в Ставропольском крае были задержали три подозреваемых в убийстве 97-летнего ветерана ВОВ в селе Курсавка. По данным следствия, 10 января в дом к пенсионерке проникли грабители, избили ее, похитив 20 тыс. руб. Спустя два дня женщина скончалась в больнице.



