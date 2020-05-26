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Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне

Фото: rokstone.com
Фото: rokstone.com

Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии. Об этом сообщает газета The Times, а также журнал Forbes со ссылкой на агентство недвижимости Beauchamp Estates.

Дом находится на улице Олд Квин-Стрит недалеко от парка Сент-Джеймс, который граничит с Сент-Джеймсским дворцом, Букингемским дворцом и министерством иностранных дел.

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По данным газеты, в доме насчитывается пять спален, кабинет, библиотека, три зала для приемов, зимний сад с видом на парк и терраса на крыше. Издание Luxuroius Magazine пишет, что внутренний дизайн таунхауса был выполнен голливудским и лондонским дизайнером интерьеров Николой Фонтанеллой, который работал с Мадонной, Гаем Ричи и Наоми Кэмпбелл.

Дом был выставлен на продажу канадским миллиардером Морисом Бенисти — владельцем модного бренда Point Zero — за £16 млн ($19,7 млн). Имя миллиардера из России, который совершил покупку таунхауса не раскрывается. Forbes уточняет, что покупатель владеет «ведущей энергетической группой».  Luxuroius Magazine уточняет, что ему около 40 лет.

Теги: бизнесмен, дом, Лондон, недвижимость
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