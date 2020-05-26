В Адыгее завели дело на главу поселка из-за заражения COVID на похоронах

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы Садовского сельского поселения Красногвардейского района Адыгеи по обвинению в халатности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

«В отношении главы муниципального образования «Садовское сельское поселение» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК России «Халатность», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что он не ввел ограничительные меры в поселении для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, несмотря на указ главы Адыгеи Мурата Кумпилова и предписание оперативного штаба исключить скопление граждан на кладбищах.

Так, в сельском поселении разрешалось свободно перемещаться, проводить массовые мероприятия, в том числе похороны. Это привело к массовому заражению участников одной из церемоний, а затем и их родственников и знакомых коронавирусом. В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.