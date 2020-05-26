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В Адыгее завели дело на главу поселка из-за заражения COVID на похоронах

Фото: Игорь Онучин / ТАСС
Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы Садовского сельского поселения Красногвардейского района Адыгеи по обвинению в халатности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

«В отношении главы муниципального образования «Садовское сельское поселение» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК России «Халатность», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что он не ввел ограничительные меры в поселении для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, несмотря на указ главы Адыгеи Мурата Кумпилова и предписание оперативного штаба исключить скопление граждан на кладбищах.

Глава района в Адыгее уволился после заражения людей COVID на похоронах
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Альберт Османов

Так, в сельском поселении разрешалось свободно перемещаться, проводить массовые мероприятия, в том числе похороны. Это привело к массовому заражению участников одной из церемоний, а затем и их родственников и знакомых коронавирусом. В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов досрочно сложил свои полномочия. Именно в этом районе был зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом. По данным властей, толчком к этому стало проведение в ауле Бжедугхабль (входит в Садовское сельское поселение) похорон с большим числом участников процессии.

Всего в республике, согласно последним данным, выявлен 721 случай коронавируса, 300 человек выздоровели, девять пациентов умерли.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Адыгея, уголовное дело, глава поселка, коронавирус
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