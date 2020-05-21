Глава района в Адыгее уволился после заражения людей COVID на похоронах

Альберт Османов (Фото: пресс-служба Главы Республики Адыгея)

Глава Красногвардейского района Адыгеи, где ранее возникла вспышка коронавируса, Альберт Османов досрочно сложил свои полномочия. Об этом сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти республики.

«Сегодня на внеочередной сессии Совета народных депутатов Красногвардейского района был рассмотрен вопрос об отставке по собственному желанию руководителя муниципального образования Альберта Османова», — говорится в сообщении.

Ранее в Красногвардейском районе был зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом. К 16 мая там был самый высокий в регионе рост числа инфицированных за сутки — 93 новых случая заражения. Власти установили, что толчком к этому стало проведение в ауле Бжедугхабль похорон с большим числом участников процессии.

Тогда глава Адыгеи Мурат Кумпилов раскритиковал работу руководства района из-за недостаточного контроля за соблюдением режима самоизоляции и слабой разъяснительной работы среди населения. Он провел совещание в режиме видеоконференции с Османовым и главами поселений, а также совершил рабочую поездку в Красногвардейский район. «Уровень заболеваемости в регионе за последнее время вырос из-за ситуации в Красногвардейском районе. Причиной вспышки стало массовое скопление людей на похоронном мероприятии», — отмечал он.